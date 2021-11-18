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08:33, 18 ноября 2021

МЧС объявило о проверке мобильных пунктов обогрева на автотрассах

Они будут работать во время снегопадов и сильного похолодания, а также на опасных участках дорог и в отдаленных районах. В Гидрометцентре предупредили, что в нескольких регионах в ближайшие дни установится холодная погод. Так, в Тюменской и Томской областях температура может опуститься до минус двадцати девяти градусов. Резкая перемена погоды ожидает и жителей Московского региона. В субботу может выпасть четверть месячной нормы осадков.  


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