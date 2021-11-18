МЧС объявило о проверке мобильных пунктов обогрева на автотрассах

Они будут работать во время снегопадов и сильного похолодания, а также на опасных участках дорог и в отдаленных районах. В Гидрометцентре предупредили, что в нескольких регионах в ближайшие дни установится холодная погод. Так, в Тюменской и Томской областях температура может опуститься до минус двадцати девяти градусов. Резкая перемена погоды ожидает и жителей Московского региона. В субботу может выпасть четверть месячной нормы осадков.
2021-11-18T08:33:46+03:00
2021-11-18T08:33:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2937940-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:33, 18 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…