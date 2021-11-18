ГИБДД: Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий происходит в России по пятницам

Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий происходит в России по пятницам. Это следует из статистических данных ГИБДД. Самое опасное время для автомобилистов – с 17-ти до 20-ти часов. Всего за девять месяцев этого года произошло более ста тысяч ДТП. Погибли двенадцать тысяч человек и более ста тридцати тысяч пострадали.