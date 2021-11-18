Белоруссия с сегодняшнего дня прекращает поставки электроэнергии на Украину

В сообщении Минэнерго не называются причины. Накануне в первой половине дня были сообщения об отключении первого энергоблока Белорусской атомной электростанции. Утверждалось, что сработала система автоматической защиты.
2021-11-18T08:32:14+03:00
2021-11-18T08:32:14+03:00
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08:32, 18 ноября 2021
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