Ирак сегодня начнёт вывозить своих граждан из Белоруссии

Это произойдёт на фоне обострения миграционного кризиса на границе с Польшей.

На родину вернутся более трёх сотен иракцев, такие цифры накануне привёл консул арабской страны в России. Самолёт вылетит из аэропорта Минска. Сначала он совершит промежуточную посадку в городе Эрбиле — столице Иракского Курдистана, а затем приземлится уже в Багдаде. Вывозный рейс для иракских мигрантов назначен на сегодня, подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства транспорта Белоруссии. На родину людей доставят бесплатно. В страны ЕС они намеревались попасть через Польшу, но туда пограничники беженцев не пустили. Пару дней назад ситуация на границе обострилась, желающие попасть в ЕС бросали в силовиков камни, пытались разрушить забор. Пограничники отвечали слезоточивым газом, водомётами, применяли светошумовые гранаты. Польская сторона вчера сообщила, что мигранты покинули лагерь близ границы на белорусской территории. Позже стало известно, что далеко они не ушли, а обосновались в ста метрах от старого лагеря. При этом их число уменьшилось, сообщила погранслужба Польши.

Будут ли подобные авиарейсы в дальнейшем и сколько иракцев захотят ими воспользоваться, власти страны не сообщили. Багдад приостановил полёты в Белоруссию в августе после того, как ЕС обвинил Минск в содействии незаконному проникновению мигрантов из Ирака в Польшу.