«Радио Свобода» рассказало о петербуржской клинике «Согаз», где лечатся представители российской правящей элиты

Миллиардер Юрий Ковальчук, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко – лишь малая часть пациентов медицинского центра. Клинику «Радио Свобода*» связывает со старшей дочерью президента России Владимира Путина Марией Воронцовой. В распоряжении издания оказались списки пациентов, которые зашифрованы специальным образом – большинство инициалами. При этом каждому посетителю присваивалась своя цветовая категория, красный – самый высокий уровень привилегий, затем розовый, голубой и так далее. Источник рассказал «Радио Свободе», что в клинику также, представляясь спортсменками, обращаются неизвестные девушки. Они, по словам собеседника, сдают анализы на ВИЧ и сифилис. Сотрудник медицинского центра предполагает, что девушки оказывают эскорт-услуги, так как чаще всего они посещали врачей по пятницам, а иногда и по ночам. Среди них, по словам источника, встречались и несовершеннолетние. Их паспортные данные собирались, а результаты обследования передавали лично главному врачу.

Агентство Reuters ранее сообщало, что в клинике «Согаз» бесплатно лечили наёмников российской ЧВК «Вагнера», которые были ранены во время военных операций в Сирии и Ливии.

«Радио Свобода» признано российскими властями иностранным агентом.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.