Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин записал видеообращение. В нем он признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили в конце октября в его автомобиле.

Он рассказал, что отправился в Саратовскую область отдохнуть после длительного избирательного цикла (в сентябре в России проходили выборы в Госдуму). После того, как он приехал на место, где его ожидали друзья, Рашкин поел и попил чай. Депутат настаивает на том, что в тот день алкогольные напитки не употреблял, в отличие от его знакомых.

Также депутат рассказал, что его пытались уличить в употреблении алкоголя. «Хотя я не пил. А запах алкоголя исходил от находившегося со мной рядом моего друга Александра, которого я привез с собой на поляну из домика после их застолья», — отметил депутат.