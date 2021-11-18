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07:43, 18 ноября 2021

Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин записал видеообращение. В нем он признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили в конце октября в его автомобиле.

Он рассказал, что отправился в Саратовскую область отдохнуть после длительного избирательного цикла (в сентябре в России проходили выборы в Госдуму). После того, как он приехал на место, где его ожидали друзья, Рашкин поел и попил чай. Депутат настаивает на том, что в тот день алкогольные напитки не употреблял, в отличие от его знакомых.
Также депутат рассказал, что его пытались уличить в употреблении алкоголя. «Хотя я не пил. А запах алкоголя исходил от находившегося со мной рядом моего друга Александра, которого я привез с собой на поляну из домика после их застолья», — отметил депутат.


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