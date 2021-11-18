Министр иностранных дел Молдовы: На территории Молдовы не должны присутствовать иностранные войска

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в эфире «Эхо Москвы» сказал, что на территории Молдовы не должны присутствовать иностранные, в том числе и российские войска.

«РФ важный участник приднестровского урегулирования. РФ всегда говорит о том, что признает территориальную целостность Республики Молдовы. Молдова — мы нейтральное государство. Мы есть нейтральное государство, но наш нейтралитет также означает, что на нашей территории не должны присутствовать иностранные войска — в данном случае, российские войска»

По словам Попеску, в Кишиневе видят прогресс в решении этого вопроса через диалог и дипломатию