Вопрос введения в стране цифрового рубля планируют сегодня обсудить в Госдуме.

Внедрение новой формы национальной валюты поддержали думские комитеты по финансовому рынку, экономической политике, а также бюджету и налогам. Парламентарии, правда, видят риски для финансового сектора и сферы информационной безопасности. Они, по мнению законодателей, состоят в том, что прибыль банков может снизиться, а роль государства в отрасли продолжит расти. Это объясняют тем, что цифровой рубль повысит конкуренцию в банковском секторе. Комитеты нижней палаты также просят Центробанк учесть влияние криптовалют в глобальных транзакциях. В Госдуме сегодня обсудят подготовленные регулятором предложения по денежно-кредитной политике на ближайшие 3 года. В здание на Охотном ряду приедет и глава ЦБ. Ранее Эльвира Набиуллина назвала условие для внедрения цифрового рубля в российскую экономику. Он по её словам, не должен влиять на инфляцию в стране. Также предполагается, что он будет в форме цифрового кода, который хранится в электронном кошельке.

Тестирование цифрового рубля, как считают в Центробанке, может занять год или больше.