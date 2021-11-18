Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование на ковид в столичных школах, сообщает его пресс-служба.

Иск в суд подал родитель одного из школьников. Он пытался оспорить приказ Департамента здравоохранения, позволявший отстранять от занятий детей, которые отказываются проходить тестирование. Эта мера, с точки зрения истца, является медицинским вмешательством и таким образом нарушает право на неприкосновенность частной жизни несовершеннолетних.

Однако Мосгорсуд достаточных оснований, чтобы признать приказ недействительным, не усмотрел. В удовлетворении исковых требований заявителю отказали в полном объеме.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столице запустили в качестве эксперимента в 10 школах и детсадах, где будут раз в 2 недели тестировать на наличие возбудителя, процедура затронет около 40 тысяч детей. В случае лабораторно подтвержденного положительного результата у одного учащегося, на двухнедельный карантин отправят весь его или ее класс.

После этого сразу несколько групп недовольных родителей, направили в прокуратуру и Следственный комитет более 300 жалоб, требуя проверить эксперимент на предмет соответствия законодательству.

После запуска эксперимента 14-го октября вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова объясняла, что эта мера позволит не уводить школы на дистанционное обучение.