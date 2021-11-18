Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити, умер в тюремной больнице

Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице. Об этом со ссылкой на источники в полиции республики сообщило агентство ЭФЭ. По его данным, причиной смерти стала «неустановленная болезнь». 7 июля Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестовали. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля
2021-11-18T06:49:25+03:00
2021-11-18T06:49:25+03:00
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06:49, 18 ноября 2021
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