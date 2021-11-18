Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили в конце октября в его автомобиле.

В своем видеообращении депутат сказал, что застрелил лося по ошибке приняв его за кабана. Рашкин говорит, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на охоту, на которую не было разрешения.

В результате, по его словам, этим воспользовались неизвестные люди, которые, по мнению Рашкина, участвовали в провокации против него.