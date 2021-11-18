В ГД внесено представление о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокуратуры в течение недели.

Депутат Госдумы от КПРФ, секретарь ЦК по информационной политике Александр Ющенко сказал нашей радиостанции, что обращение Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина является странным и вызывает много вопросов.

Политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева объясняет преследование депутата от КПРФ Валерия Рашкина атакой на коммунистов со стороны Кремля. Такое мнение Нина Хрущева высказала в эфире «Эха».

Утром появилось видеобращение самого Рашкина, в котором он говорит, что действительно застрелил лося.