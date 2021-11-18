Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева в ближайшее время переведут из СИЗО №7 в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом со ссылкой на руководство учреждения сообщил «Эху» член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

Александр Хуруджи добавил, что в изоляторе Сергей Зуев много читает, а также пишет две книги.