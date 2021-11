РКН обратился в суд с требованием оштрафовать интернет издание The Insider* на 500 тысяч рублей. Как передает ТАСС, причиной указано отсутствия на его сайте маркировки «иностранного агента». В ведомстве предупредили, что в дальнейшем может встать вопрос о блокировке издания.

Шеф-редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотв считает, что такое решение Роскомнадзора связано с тем, чтобы ограничить доступ россиян к расследованиям издания. Об этом он сказал «Эху».

Роман Доброхотов отметил, что издание не обязано маркировать свои материалы, так как The Insider зарегистрирован не в России.