Ирак попытается вернуть на родину более 300 своих граждан, застрявших на белорусской границе. Как сообщил накануне представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, самолет, который сегодня вылетит из Минска сделает промежуточную посадку в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем вылетит в Багдад. При этом власти Ирака не сообщили никаких дополнительных деталей о том, будут ли еще подобные рейсы в будущем, и сколько граждан Ирака захотят ими воспользоваться.

Мигранты из Ирака ранее говорили, что им необходимо перейти границу между Белоруссией и Польшей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что уговаривает мигрантов вернуться на родину, но они не хотят:

Александр Лукашенко добавил, что некоторые мигранты боятся за свою жизнь.

На сегодняшний день на белорусско-польской границе в районе пограничного пункта Брузги скопилось больше 2 тысяч мигрантов.