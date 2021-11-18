В штате Теннесси погиб в перестрелке рэпер Янг Дольф.

Как передает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, рэпера застрелили в магазине в его родном городе Мемфисе. По информации полиции, в Дольфа стреляли из подъехавшего к магазину автомобиля. Полицейские обнаружили тело, прибыв по вызову в связи со стрельбой.