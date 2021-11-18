Тестовый орбитальный полет прототипа корабля «Старшип» может состояться уже в январе.

Об этом заявил основатель американской компании «Спейс-экс» Илон Маск. Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали

тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока все они проходили в пределах земной атмосферы.