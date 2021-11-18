Против Тельмана Исмаилова возбуждено новое уголовное дело.

Подмосковное управление МВД расследует его по статье о преднамеренном банкротстве. Бизнесмена заподозрили в нежелании выплачивать банковский кредит в размере $185 млн. В России Исмаилова заочно арестовали в 2017 году по делу об убийстве двух предпринимателей. Тельмана Исмаилова также обвиняют в незаконном обороте оружия и в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов свою вину не признает. Бывший владелец Черкизовского рынка, несмотря на объявление в розыск, три года свободно жил в Черногории. В октябре он был задержан властями этой страны по запросу России, однако спустя несколько дней был отпущен в связи с получением политического убежища в Черногории.
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…
О статье «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». Ответ главному редактору Маурицио Молинари Кто дал Вам право оскорблять нашу страну смердящей клеветой? Гонитесь за сенсацией. У меня для Вас есть супер-эксклюзив. Напечатайте в Вашей газете одно предложение правды: «Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет»...
Ликвидация «Мемориала» в нынешней России станет символом полного и окончательного возврата в совок Андрей Смирнов — кинорежиссер, народный артист России: Все равно придется России признать себя частью Европы, не Азии! Все равно кончится по-настоящему свободными выборами, парламентской демократией и либеральной экономикой…