Против Тельмана Исмаилова возбуждено новое уголовное дело.

Подмосковное управление МВД расследует его по статье о преднамеренном банкротстве. Бизнесмена заподозрили в нежелании выплачивать банковский кредит в размере $185 млн. В России Исмаилова заочно арестовали в 2017 году по делу об убийстве двух предпринимателей. Тельмана Исмаилова также обвиняют в незаконном обороте оружия и в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов свою вину не признает. Бывший владелец Черкизовского рынка, несмотря на объявление в розыск, три года свободно жил в Черногории. В октябре он был задержан властями этой страны по запросу России, однако спустя несколько дней был отпущен в связи с получением политического убежища в Черногории.