У финдиректора и проректора РАНХиГС прошли обыски по делу о фиктивном трудоустройстве научных сотрудников.

Как сообщается на сайте МВД, с с 2018 по 2020 год двенадцати сотрудникам Министерства просвещения, трудоустроенным в Институте общественных наук незаконно выплачивались бюджетные средства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Материалы выделили в отдельное производство из дела, которое возбуждено против экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева.