В клинике страховой компании «Согаз» в Петербурге могут лечиться представители российской правящей элиты.

«Радио Свобода»* утверждает, что располагает неполным списком VIP-клиентов медучреждения, в котором они обозначены инициалами с указанием даты рождения. «Радио Свобода» определила, что среди пациентов могли быть друг Путина, миллиардер Юрий Ковальчук, вице-президент Газпромбанка Сергей Фурсенко, руководитель ФСО по СЗФО Павел Волгин, Илья Клебанов — бывший полпред президента в том же округе и ряд других высокопоставленных чиновников. В январе 2020 года Reuters со ссылкой на несколько источников сообщало, что раненых в Сирии и Ливии бойцов «ЧВК Вагнера» бесплатно лечат в петербургской клинике «Согаза». Клиника открылась в 2010 году.

*включен в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»