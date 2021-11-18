Ирак попытается вернуть на родину более 300 своих граждан, застрявших на белорусской границе.

Как сообщил накануне представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, самолет, который сегодня вылетит из Минска сделает промежуточную посадку в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем вылетит в Багдад. При этом власти Ирака не сообщили никаких дополнительных деталей о том, будут ли еще подобные рейсы в будущем, и сколько граждан Ирака захотят ими воспользоваться.