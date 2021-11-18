Новый гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин».

Одну из ролей в постановке исполняла певица и телеведущая Ольга Бузова. В интервью журналу Forbes Кехман рассказал, что сейчас в репертуаре 40 названий, еще три-четыре он тоже снимет и театр вернется к тем спектаклям, которые были востребованы прежде. Владимира Кехмана назначили директором МХАТа имени Горького в конце октября. После его назначения театр покинул художественный руководитель Эдуард Бояков.
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