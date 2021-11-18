США внесли Россию в черный список по уровню религиозной свободы.

В заявлении на сайте Госдепа говорится о том, что Россия не соответствует нормам, упомянутым в Акте о религиозных свободах, принятом в США в 1993 году. Помимо России в этот перечень вошли среди прочих Мьянма, Китай, Иран, КНДР, Таджикистан и Туркмения.