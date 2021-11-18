В ГД внесено представление о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина.

Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокуратуры в течение недели. Обсуждение на пленарном заседании может состояться на следующей неделе — 25 ноября. При этом Рашкин сможет выступить перед депутатами и ответить на их вопросы. Рашкин был задержан в конце октября сотрудниками охотнадзора с тушей лося в багажнике машины. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам депутат вины не признаёт и утверждает, что тушу лося обнаружил во время прогулки по лесу, а погрузил останки животного в машину, чтобы отвезти их в полицию.