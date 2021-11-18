Глава Роснефти доложил президенту Владимиру Путину о создании базы геномов 100 тысяч россиян.

По словам Игоря Сечина, первыми добровольными участниками станут сотрудники нефтяной компании. Сам Путин заявил о необходимости законодательства, регламентирующего использование генетических данных человека и его семьи. В мае этого года он уже предлагал создать базу генетической информации, а в 2018 году поручил провести масштабное исследование генома.