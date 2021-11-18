Над Татарстаном, Чувашией и Марий Эл, предположительно, пролетел метеорит.

На кадрах с автомобильных видеорегистраторов, опубликованных порталом InKazan видно, как темное небо освещается вспышкой из-за святящегося шара. Спустя несколько секунд небо снова темнеет. Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что в ночь на 18 ноября «произойдет максимум активности метеорного потока Леониды.

Леониды — это быстрые и яркие метеоры, которые влетают в земную атмосферу со скоростью 70 км/с.