Не менее 125 зрителей фестиваля Астроворлд в Хьюстоне подали в суд на организаторов.

Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», истцы требуют 750 млн долларов в качестве компенсации морального ущерба за давку на концерте 5 ноября, в которой погибли 10 человек. Помимо этого, рэпера Трэвиса Скотта обвиняют в подстрекательству к насилию, а другого рэп-исполнителя Дрейка — в том, что он не попытался остановить концерт. Представители музыкантов каких-либо комментариев пока и не давали. Всего на фестиваль пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.