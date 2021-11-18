Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в ГД поправки к закону о СМИ-«иноагентах».

Они предлагают присваивать этот статус только по решению суда. Сейчас статус «иноагента» присваивается СМИ, если минюст выясняет, что издание получает финансирование из-за рубежа, а журналисты могут стать «иноагентами» даже из-за небольшого перевода. Сейчас в реестр СМИ — «иностранных агентов» включены 95 человек и организаций. В конце октября президент России Владимир Путин пообещал, что закон будут совершенствовать.