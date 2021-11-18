В правительстве обсуждается возможность выдачи QR-кодов всем, у кого есть антитела к коронавирусу.

Как сообщает агентство ТАСС, об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на заседании думского комитета по охране здоровья. По ее словам, решение будет принято после всесторонней проработки вопроса. Ранее правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
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