Глава Роскосмоса заверил, что МКС ничего не угрожает.

В интервью ТАСС Дмитрий Рогозин рассказал, что обсудил вопросы безопасности станции с делегацией НАСА а позже поговорил с главой американского ведомства Биллом Нельсоном. В понедельник МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, возникшем после того как Россия сбила один из своих недействующих спутников. Это вызвало озабоченность и тревогу в США, ЕС и НАТО.