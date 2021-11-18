Белоруссия с сегодняшнего дня прекращает поставки электроэнергии на Украину.

Причины не уточняются. Как сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусское Минэнерго, дальнейшие поставки будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей. Накануне утром автоматика отключила от сети первый энергоблок Белорусской АЭС. Связано ли это с остановкой поставок, пока неясно.