РКН обратился в суд с требованием оштрафовать интернет издание The Insider* на 500 тысяч рублей.

Как передает ТАСС, причиной указано отсутствия на его сайте маркировки «иностранного агента». В ведомстве предупредили, что в дальнейшем может встать вопрос о блокировке издания. Минюст включил The Insider* в реестр «СМИ — иностранных агентов» 23 июля. Тогда шеф-редактор издания Роман Доброхотов заявил, что The Insider* продолжит свою работу в обычном режиме и не будет подчиняться российскому законодательству, поскольку зарегистрирован в Латвии. Издание The Insider* было основано в 2013 году и специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее известных — о причастности России к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом и отравлению Алексея Навального.

*признано в РФ иноагентом