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02:04, 18 ноября 2021

РПН с сегодняшнего дня увеличит охват тестированием на ковид до 300 человек на 100 тыс. населения.

Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой. Охват увеличится в 1,5 раза. Помимо этого, всех россиян с признаками ОРВИ обяжут сдавать тест на коронавирус. Об этом на совещании у президента сообщила глава РПН Анна Попова. Жителей Москвы, имеющим признаки ОРВИ, обязали делать ПЦР-тест на коронавирус еще в начале июля.


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