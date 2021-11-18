МГС отклонил иск о признании незаконным экспресс-тестирования в школах на коронавирус.

Как сообщает ИФ, в суд обратился отец одной их столичных школьниц. Он оспаривал законность приказа департаментов здравоохранения и образования, который предписывает проводить экспресс-тестирование учеников на COVID-19 раз в две недели. Истец считает тестирование «медицинским вмешательством, которое нарушает право на неприкосновенность частной жизни» его дочери, но Мосгорсуд с аргументами родителя не согласился.