Всех россиян с признаками ОРВИ обяжут сдавать тест на коронавирус.

Об этом на совещании у президента сообщила глава РПН Анна Попова. Когда соответствующее постановление главного санитарного врача вступит в силу, она не уточнила. Жителей Москвы, имеющим признаки ОРВИ, обязали делать ПЦР-тест на коронавирус еще в начале июля.