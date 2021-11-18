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01:13, 18 ноября 2021

Всех россиян с признаками ОРВИ обяжут сдавать тест на коронавирус.

Об этом на совещании у президента сообщила глава РПН Анна Попова. Когда соответствующее постановление главного санитарного врача вступит в силу, она не уточнила. Жителей Москвы, имеющим признаки ОРВИ, обязали делать ПЦР-тест на коронавирус еще в начале июля.


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