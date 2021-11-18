Выпущено расследование The Insider и Bellingcatо захваченных летом прошлого года в Белоруссии бойцах российской ЧВК

Сетевое издание The Insider* совместно с международной расследовательской группой Bellingcat* (*оба признаны в России иноагентами) выпустили расследование о захваченных летом прошлого года в Белоруссии бойцах российской ЧВК.

Главный вывод – за спецоперацией стояли украинские спецслужбы, и целью ее было выманить в засаду как можно больше россиян, которых Киев подозревает в военных преступлениях в Донбассе.

Для этого украинские разведчики много месяцев нанимали на работу в уже не существующую частную военную компанию бойцов с соответствующим опытом работы. В начале 2020-го в их планы вмешалась пандемия, на время полностью закрывшая границы. Когда операция наконец перешла в решающую фазу, у украинской разведки было без малого 200 россиян, клюнувших на приманку, связь с которыми поддерживали через опытного бойца ЧВК Артема Меняйло (его использовали втемную). Первым сорока объявили, что их командируют для охраны объектов «Роснефти» в Венесуэле – сначала автобусом в Минск, оттуда самолетом с пересадкой в Стамбуле.

Этот самолет затем предполагалось принудительно посадить в Киеве из-за ложного сообщения о бомбе на борту – совсем как рейс Ryanair Афины-Вильнюс с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту в Минске.

В последний момент Офис президента Украины попросил отложить операцию на неделю — из-за этого группу захватили белорусские спецслужбы и в итоге выдали обратно в Россию. На вопрос, было ли это результатом утечки со стороны кого-то из украинского руководства, или белорусы раскрыли группу самостоятельно, и Александр Лукашенко действительно верил, что их прислали свергать его, авторы расследования не отвечают.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом. Bellingcat - СМИ, признанное иностранным агентом.