«Радио Свобода» утверждает, что в одной клинике лечились наемники и друзья президента Владимира Путина

Это медицинский центр «Согаз» в Петербурге. В публикации говорится, что он связан с дочерью президента Владимира Путина Марией Воронцовой. В прошлом году агентство «Рейтер» написало, что в этой клинике лечились люди из так называемой ЧВК «Вагнер», несмотря на то, что российские власти отрицают ее связь с государством. «Радио Свобода» выяснило, что центр одновременно с этим обслуживал представителей российской правящей верхушки, включая друзей президента и спикера Совета Федерации. Кроме того, в клинике делали анализы на ВИЧ, гепатит и сифилис девушкам, которые по словам источника издания, являются VIP-эскортницами. Российские власти считают «Радио Свобода* иностранным агентом.