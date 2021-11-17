Власти Бельгии обязали носить маски в помещениях лиц с 10 лет

Предприятиям страны дано указание перевести своих сотрудников на удаленный режим работы как минимум на четыре дня неделю до середины декабря. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом в Бельгии, по официальным данным, полностью вакцинированы 87% жителей старше 18 лет.