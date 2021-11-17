Украина готова снизить стоимость транзита российского газа в ЕС, заявил президент Владимир Зеленский

По его словам, Киев также может предоставить Евросоюзу собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива. Об этом Зеленский сказал в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В пресс-службе президента Украины отметили, что это предложения, направленные на предотвращение энергетического кризиса в Европе.