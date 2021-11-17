В московском аэропорту «Внуково» пропал соратник Алексея Навального Александр Гонзуревский, сообщили его родные

Его жена рассказала «Новой газете», что он днем прилетел из египетской Хургады и перестал выходить на связь. Юристы говорят, что его могли забрать на допрос.

Поздно вечером супруга Гонзуревского написала в «Твиттере», что он нашелся, с ним все в порядке. У активиста пропал в аэропорту телефон.

Ранее в Уфе задержали соратницу Навального Лилию Чанышеву и обвинили в создании экстремистской организации. Верховный суд Башкирии сегодня оставил активистку под арестом, несмотря на ее заявление о беременности.