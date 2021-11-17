Один из главных участников штурма Капитолия приговорен в США к 3,5 годам заключения

Это Джейкоб Чэнсли, который на многочисленных фото и видео был с оголенным торсом в меховой шапке с рогами и с копьем в руке. Прокуратура назвала его ключевой фигурой беспорядков. Сторонники действующего на тот момент президента Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий, чтобы помешать утверждению в Конгрессе итогов выборов.