Узбекистан ввел запрет на авиатранзит в Белоруссию через свою территорию для граждан ряда стран

Ограничения касаются выходцев из Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана и Ливии, — передает Интерфакс. Больше недели на границе Белоруссии и Польши находятся около двух тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в ЕС.