Басманный суд Москвы продлил арест бизнесмену и бывшему сенатору Борису Шпигелю

Его оставили в СИЗО до 20 февраля, сказала ТАСС адвокат Виктория Бурковская. Она отметила, что это равносильно пытке, потому что состояние здоровья ее подзащитного критически ухудшается. лава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель обвиняется в даче взяток в 31 млн рублей бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
2021-11-17T22:30:52+03:00
2021-11-17T22:30:52+03:00
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22:30, 17 ноября 2021
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