Введение экспресс-тестирования на коронавирус в школах позволит своевременно выявлять болезнь – академик Ямбург

Введение экспресс-тестирования на коронавирус в школах позволит своевременно выявлять болезнь и не допускать ее дальнейшего распространения. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» академик Российской академии образования и директор московской школы N109 Евгений Ямбург.

«У меня и профессиональное, и человеческое положительное отношение к этой практике. Если мы хотим действительно бороться с этим, то это совершенно нормально, тем более это все бесплатно. Это меры, которые позволяют сохранить здоровье и безопасность детей», — отметил он.

Е.Ямбург добавил, что после введения экспресс-тестов заболеваемость коронавирусом в классах снизилась. «Кривая пошла вниз, потому то выявляли детей, у которых коронавирус и оставляли их дома, а остальные классы совершенно нормально работали», — заключил он.

Как стало известно, Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус.