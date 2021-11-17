Одну из ролей в постановке «Чудесный грузин» исполняла певица Ольга Бузова. В интервью НТВ Кехман сказал, что спектакль не пользовался популярностью.
Владимир Кехман добавил, что Ольга Бузова должна сама платить театру за то, что выходит на его сцену.
Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил, что снял с репертуара спектакль о молодости Сталина
Одну из ролей в постановке «Чудесный грузин» исполняла певица Ольга Бузова. В интервью НТВ Кехман сказал, что спектакль не пользовался популярностью.