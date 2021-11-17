Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил, что снял с репертуара спектакль о молодости Сталина

Одну из ролей в постановке «Чудесный грузин» исполняла певица Ольга Бузова. В интервью НТВ Кехман сказал, что спектакль не пользовался популярностью.

Владимир Кехман добавил, что Ольга Бузова должна сама платить театру за то, что выходит на его сцену.