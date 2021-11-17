Мосгорсуд отказался запрещать экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах

Об этом сообщает его пресс-служба.

В суд обратился родитель одного из школьников. Он просил отменить приказ Департамента здравоохранения, позволявший в случае отказа от тестирования отстранять детей от занятий. С точки зрения истца эта мера – не что иное, как медицинское вмешательство, а значит, оно нарушает право на неприкосновенность частной жизни несовершеннолетних.

Однако Мосгорсуд не нашел достаточных оснований, чтобы признать приказ недействительным. И отказал заявителю в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Бесплатное экспресс-тестирование на ковид в столице запустили с 14-го октября в тестовом режиме — в 10 школах и детсадах. Всех детей там будут каждые две недели тестировать на наличие возбудителя. В общей сложности это коснется порядка 40 тысяч человек. При выявлении вируса у одного учащегося, весь класс отправят на двухнедельный карантин.

После этого сразу несколько групп возмущенных родителей направили более 300 жалоб в прокуратуру и Следственный комитет, требуя проверить эксперимент на предмет соответствия законодательству.

По словам вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эта мера позволит не уводить школы на дистанционное обучение.