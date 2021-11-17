В правительстве обсуждают вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора. Руководитель ведомства Анна Попова сказала, что решение должно быть очень взвешенным. На заседании комиссии Госдумы по охране здоровья она подчеркнула, что в целом введение в общественных местах цифровых кодов, которые подтверждают вакцинацию, не нарушают права граждан. Попова добавила, что в городском общественном транспорте их вводить пока не планируют.