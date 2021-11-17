Суд назначил «Новой газете» и ее главному редактору шесть штрафов из-за упоминания иностранных агентов без маркировки

Басманный суд Москвы назначил «Новой газете» и ее главному редактору Дмитрию Муратову шесть штрафов из-за упоминания иностранных агентов без маркировки. Как уточнили в пресс-службе суда изданию «Медиазона*», Дмитрий Муратов оштрафован на 12 тысяч рублей, «Новая газета» – на 120 тысяч.
2021-11-17T21:32:18+03:00
2021-11-17T21:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 17 ноября 2021
* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.
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