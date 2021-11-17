Суд назначил «Новой газете» и ее главному редактору шесть штрафов из-за упоминания иностранных агентов без маркировки

Басманный суд Москвы назначил «Новой газете» и ее главному редактору Дмитрию Муратову шесть штрафов из-за упоминания иностранных агентов без маркировки. Как уточнили в пресс-службе суда изданию «Медиазона*», Дмитрий Муратов оштрафован на 12 тысяч рублей, «Новая газета» – на 120 тысяч.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.