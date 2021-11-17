Суд в Уфе взыскал с соратницы Алексея Навального Лилии Чанышевой и еще двух активистов больше полумиллиона рублей

Был удовлетворен иск МВД Башкирии о возмещении ущерба за сверхурочную работу полицейских на акции протеста 23 января в поддержку политика Алексея Навального, сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Решение не вступило в силу и будет обжаловано. Аналогичные иски полицейских были поданы и удовлетворены и в других городах. Верховный суд Башкирии сегодня оставил под арестом Лилию Чанышеву, которую отправили в СИЗО, несмотря на ее заявление о беременности. Ее обвиняют в создании экстремистской организации.