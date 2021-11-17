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21:31, 17 ноября 2021

Суд в Уфе взыскал с соратницы Алексея Навального Лилии Чанышевой и еще двух активистов больше полумиллиона рублей

Был удовлетворен иск МВД Башкирии о возмещении ущерба за сверхурочную работу полицейских на акции протеста 23 января в поддержку политика Алексея Навального, сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Решение не вступило в силу и будет обжаловано. Аналогичные иски полицейских были поданы и удовлетворены и в других городах. Верховный суд Башкирии сегодня оставил под арестом Лилию Чанышеву, которую отправили в СИЗО, несмотря на ее заявление о беременности. Ее обвиняют в создании экстремистской организации.


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