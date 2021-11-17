Минздрав Татарстана сообщает, что число пострадавших из-за отравления метанолом выросло до 14

В одной из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне была на дне рождения приятеля в Казани. Полиция установила, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру алкоголя у знакомого, чтобы отпраздновать свой день рождения, но случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем, — передает ТАСС. Полицейские задержали четырех человек, их подозревают в сбыте несертифицированного алкоголя.